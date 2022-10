La chaîne l’Equipe enregistre un record d’audience historique avec la 66e cérémonie du Ballon d’Or

Double sacre dans le monde du sport ce lundi 17 octobre.

Hier soir, la chaîne l’Equipe a retransmis la 66ème cérémonie du Ballon d’Or. Cet évènement permet de récompenser différents acteurs du monde du football et notamment le meilleur joueur de football de l’année. La cérémonie avait lieu au théâtre du Châtelet, à Paris. Didier Drogba et Sandy Heribert étaient à la présentation.

Au fil de la soirée plusieurs trophées ont été distribués, le plus prestigieux a été décerné à Karim Benzema. Le joueur de football devient le 5ème français de l’histoire à recevoir le Ballon d’Or. Le précédent était Zinedine Zidane en 1998.

Record d’audience historique pour la chaîne l’Equipe

Cette 66e cérémonie du Ballon d’Or permet à la chaîne l’Equipe d’établir un record d’audience absolu. L’évènement a réuni en moyenne 1,98 million de téléspectateurs avec un pic à 2,5 millions lors de la remise du Ballon d’Or à Karim Benzema. Selon Médiamétrie cela représente 8,5% de part d’audience et permet à la chaîne sportive de se hisser à la première place des chaînes de la TNT devant France 3 et Arte. Le succès ne s’arrête pas la pour l’Equipe puisque son site et son application ont enregistré 4,5 millions de visiteurs unique. Pour information, le record précèdent date du 28 septembre 2019 lors de la demi-finale de l’EuroVolley France-Serbie qui avait réuni 1,7 million de téléspectateurs

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox