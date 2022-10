Léa Salamé recadre Sandrine Rousseau sur France 2

Samedi soir dans “Quelle époque !” sur France 2, Léa Salamé a rappelé à Sandrine Rousseau qu’elle n’avait pas le monopole du féminisme.

Samedi soir sur France 2, Sandrine Rousseau était “l’invitée de minuit” de “Quelle époque !” présentée par Léa Salamé. La députée de la NUPES est revenue sur les accusations faites dans “C à vous” de “violences psychologiques” contre Julien Bayou par son ex-compagne. Léa Salamé et Christophe Dechavanne n’ont pas oublié de faire remarquer à leur invitée que ces polémiques profitent au parti présidentiel d’Emmanuel Macron.

“Vous n’avez pas le monopole du féminisme“

“Emmanuel Macron n’a pas besoin de vous envoyer un bouquet de fleurs pour vous remercier de faire exploser la Nupes et Les Verts puisque vous vous débrouillez très bien tout seuls“, lance Léa Salamé. “La parole des femmes fait exploser quelque chose. C’est un combat féministe extrêmement noble“, répond alors Sandrine Rousseau. “Qui dit le contraire Sandrine Rousseau ? Et j’ai envie de vous dire, avec le sourire, vous n’avez pas le monopole du féminisme et de la défense des femmes. Parfois, on a l’impression que vous parlez pour toutes les femmes“, ajoute l’animatrice avant de demander “pourquoi elle parle au nom de toutes les femmes ?“. “Je ne parle pas au nom de toutes les femmes. Je parle au nom d’un combat que je mène pour l’égalité. Il y d’autres femmes qui parlent différemment et c’est très bien comme ça. Et c’est comme ça qu’on sera fortes“, s’est défendu la députée de la NUPES.

Source : Pure Médias

