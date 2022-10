“Je ne sais pas si vous savez ce qu’est une dépression” : Christophe Dechavanne à propos d’une vidéo de Tibo inShape dans “Quelle époque !”

Ce samedi, Tibo Inshape été l’invité de Léa Salamé dans “Quelle époque !” sur France 2. Christophe Dechavanne est revenu sur une vidéo polémique du youtubeur.

Samedi soir, sur France 2 dans “Quelle époque !”, Léa Salamé recevait le youtubeur Tibo InShape. Christophe Dechavanne, invité permanent de l’émission, n’a pas hésité à revenir sur une vidéo polémique, mise en ligne sur Tiktok au printemps dernier, dans laquelle le vidéaste s’exprimait aux personnes en dépression pour les inciter à se mettre au sport en leur lançant : “Rien à foutre de ta dépression“.

“C’est une maladie d’abord“

“Je ne sais pas si vous savez ce qu’est une dépression. Quand j’ai vu ça, j’étais vraiment fâché, parce qu’il y a des gens en dépression qui sont… C’est une maladie d’abord. Ce ne sont pas des gens qui sont des grosses merdes. Ce ne sont pas des gens qui n’ont pas envie de se bouger le cul. Là je me suis dit ‘qui est ce petit con ?’ Parce que j’avais vraiment les boules. Et quand je vous vois, vous êtes vraiment sympathique. Vous êtes un super mec. Il faut peut-être réfléchir deux secondes avant de s’exprimer parce que je ne voudrais pas non plus que les mômes qui vous écoutent pensent que par hasard leur papa dépressif est une merde“, a lancer Christophe Dechavanne. Tibo InShape a alors répondu : “Je voulais vraiment donner un côté à l’américaine en faisant cette vidéo-là. Je me suis excusé après et le sport peut aussi aider à vaincre ça“. Christophe Dechavanne a conclus : “C’était pour être Américain, mais je pense qu’il vaut mieux rester Français“.

