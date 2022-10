M6 lance officiellement son service de replay payant sans publicités… ou presque

Près d’un an après un lancement sur les box d’Orange en bêta, le service 6Play Max est désormais disponible pour tous… mais pas sur les autres boxs.

M6 se met au streaming payant pour ses contenus en replay. 6Play Max, la nouvelle option de replay sans coupure publicitaire développée par le groupe audiovisuel est désormais disponible en OTT sur mobile, tablette ainsi que sur les téléviseurs Samsung et sous Google TV. La plateforme avait déjà été proposée avant son lancement officiel dans les offres Livebox sous la forme d’une option nommée “Replay Max”, mais il s’agit pour l’heure de la seule disponibilité chez un opérateur.

Ce nouveau service se présente comme une “option de confort payante”, permettant aux utilisateurs de 6Play de profiter de “tous les programmes du Groupe M6 , sans pub et sans limites“. Cetet offre est proposée avec 7 jours d’essais pour 2.99€/mois pour toute souscription avant le 11 octobre 2023, sans engagement. Au delà de cette date anniversaire, l’option passe à 3.99€/mois pour toute nouvelle souscription. A l’heure actuelle, l’abonnement doit être effectuée depuis votre smartphone sur l’application 6Play et il faudra ensuite utiliser les mêmes identifiants sur les appareils compatibles. “Le parcours d’abonnement 6play max n’est pour l’instant pas disponible via le web, le web mobile et les tv connectées” précise M6.

Sur son site web, M6 clarifie ce qu’il entend par “sans pub” en expliquant que si une partie des programmes en replay sont présentés sans spots publicitaires, “certains replays” pourront en contenir “pour des raisons contractuelles. Les chaînes en direct restent pubées.” D’autres avantages sont présentés comme l’option de téléchargement sur mobile et tablette, l’option Cast to TV sous réserve d’un équipement Chromecast compatible ou encore l’accès à la qualité HD 1080p où un accès plus long aux replays : 30 jours minimum. Cependant, ce dernier point est par exemple déjà disponible dans les offres de Canal, Orange, SFR, Bouygues, Free, Salto et Molotov.

