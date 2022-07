Charles Consigny s’emballe face à une membre des “Grandes gueules”

Charles Consigny s’est exprimé et à pousser un coup de gueule face à une membre des “Grandes gueules“.

L’émission “Les grandes gueules“, diffusée sur RMC et RMC Story, a été au centre du débat qui portait sur les sociétés d’autoroutes. Le gouvernement veut les inciter à baisser leurs tarifs pour amortir le choc de l’inflation sur le budget des ménages français. Mais après avoir fait allusion au secteur privé, Charles Consigny, a rapidement tourné le débat vers la situation des fonctionnaires. “Dans le secteur public, il est de plus en plus difficile de faire travailler les gens“, a commencé le chroniqueur.

“Je constate qu’aujourd’hui, les services publics ne répondent plus, donc il y a un vrai sujet là-dessus“, a-t-il continué. L’enseignante en reconversion Barbara Lefebvre, membre des “Grandes gueules” a ainsi répondu, “Au moment où tu parles, je pense à des gens que je connais qui sont en train de travailler aux urgences de l’hôpital Saint-Louis…“. “Ta démagogie de merde, ma chère Barbara, inutile de te dire qu’elle est très déplacée !“, s’est emballé Charles Consigny. “On reste correct. Il n’est que 9 h 12 !“, a lancé le présentateur, Olivier Truchot.

“Tu ne subis pas les choses ! Tu es entre ton canapé et tes émissions de télé ! Tu ne subis pas la dégradation des services publics. Moi, je la vis au quotidien !“, insiste Charles Consigny. “Oui, oui, on a compris. Tout le monde est une grosse feignasse“, a répondu sa voisine. “Vous me fatiguez ! Il est 9 h 13“, a lancé, à nouveau, Olivier Truchot, avant d’attribuer un carton jaune à son chroniqueur pour son attaque ciblée sur Barbara Lefebvre. “C’est le plaisir de la retrouver !“, a tenté de se défendre l’écrivain.

Source : Pure Médias