Laurent Ruquier était frustré de co-présenter ‘On est en direct’, selon Léa Salamé

Ce samedi 9 juillet, Léa Salamé était l’invitée de Michel Cymès dans le format “L’intimiste“, sur le site “Dr. Good !“.

Ce samedi, sur sa plateforme “Dr. Good !“, Michel Cymès a reçu Léa Salamé, dans son nouveau format, “L’intimiste“. Le médecin a interrogé la présentatrice sur son actualité, notamment de “On est en direct” dont elle va tenir les reines la rentrée prochaine sur France 2. Depuis un an, elle co-animait l’émission avec Laurent Ruquier. “C’est la première fois que je prends la parole sur ce sujet-là. Depuis, tout a été écrit. Lui a parlé. Moi, je ne parle pas“, a déclaré la présentatrice avant de raconter que “très vite, au bout de trois mois“, Laurent Ruquier lui a confié : “Je pense que je vais arrêter. Je ne suis pas heureux“.

“Partagée en co-présentatrice, ça me frustre“

“Alors, pour plusieurs raisons, il y avait des questions de producteurs. Il y avait des questions de faire une émission qu’il avait envie de faire, qui n’était pas exactement celle-là. Et puis, il y avait la co-présentation. Laurent Ruquier est quelqu’un avec qui je m’entends très bien depuis l’époque d”On n’est pas couché’. Il m’a dit de manière assez claire : ‘Je t’adorais comme chroniqueuse, mais, partagée en co-présentatrice, ça me frustre’. Voilà ce qu’il m’a dit. Moi, ça me frustrait moins. J’aurais pu continuer encore des années avec lui“, s’exprime Léa Salamé.

Selon Léa Salamé, “ce que Laurent Ruquier n’aime pas, c’est la co-présentation. Il n’a pas envie de se faire chier. Il a suffisamment prouvé. Il a envie d’avoir une émission à sa main, qui lui ressemble. Pas forcément de partager, d’attendre que Léa fasse son interview de Michel Cymès pour ensuite envoyer l’interview avec Gad Elmaleh“, avant d’ajouter : “Je comprends ça. J’entends ça. Mais ce qui est amusant, à l’origine, la co-présentation, c’est lui qui en avait eu l’idée. Il y a trois ans“, a révélé la matinalière de France Inter. “Après, il y a aussi qu’il était là depuis 17 ans. Je pense qu’il en avait aussi un peu marre“, conclue Léa Salamé.