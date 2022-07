France Télévision annonce mettre un terme aux éditions nationales sur France 3

Le 12/13″ et le “19/20” vont être supprimés de la grille des programmes de France 3 à partir de septembre.

Ces deux rendez-vous d’informations existent depuis 1986, trente-six ans plus tard, France Télévisions décide de les remplacer.

En effet, à partir de septembre 2023 vous pourrez retrouver en lieu et place “Ici Midi” et “Ici Soir”. Pour résumer ce seront des éditions fabriquées par les 24 rédactions régionales de France 3 qui choisiront unitairement de traiter de l’actualité locale. Comme le précise Philippe Martinetti, directeur du réseau France 3 : “C’est une transformation de l’information importante, portée par les équipes en régions et 24 visages régionaux : c’est de l’information vue de là où nous habitons avec un prisme de proximité extrêmement fort”. De leurs côtés, les contenus nationaux des JT seront conçus par Franceinfo et la rédaction nationale. Ces derniers seront mis à disposition des rédactions régionales.

Une décision pas vraiment accueilli à bras ouverts

“Ultime trahison” ce sont les mot prononcés par le Syndicat national des journalistes de France Télévisions à l’encontre de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Dans un communiqué ce dernier conteste l’annonce : « Si des consœurs ou confrères en régions sont sans doute ravis de cette pseudo-régionalisation, comment relever ce défi impossible ? Mais comment vont-ils faire pour assumer 1 heure et demie d’info par jour sans moyens supplémentaires ? ».