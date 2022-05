la troisième saison de “The Boys” a enfin droit à sa bande-annonce

Prime Video dévoile une bande-annonce pour la troisième saison de “The Boys” qui arrive sur la plateforme le 3 juin.

Prime Video a publié une bande-annonce pour la troisième saison de “The Boys“. Réalisé par Eric Kripke, la série tirés des comics se déroule dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leurs personnalités, une équipe de justiciers qui se fait appeler “The Boys” décide de passer à l’action et d’abattre ces super-héros qui forment “Les 7” autrefois appréciés de tous. Avec au casting :