“Le haut du panier”, Netflix dévoile un premier teaser pour son futur film centré sur le basketball

Netflix dévoile une premier teaser pour le film “Le haut du panier” qui arrive sur la plateforme le 8 juin.

“Le haut du panier” a droit à son premier teaser en attentant le 8 juin sur Netflix. Réalisé par Taylor Materne et Will Fetters puis produit par Adam Sandler et LeBron James, le film raconte celle d’un recruteur en perte de vitesse qui, après avoir repéré à l’étranger un joueur de basket phénoménal au passé houleux, décide de le faire venir aux États-Unis sans avoir consulté son équipe. Contre toute attente, il va avoir l’occasion de prouver que sa recrue est digne de la NBA. Avec au casting :