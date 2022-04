Stranger Things saison 4, Netflix dévoile enfin une bande-annonce

Netflix dévoile enfin une bande-annonce pour la 4ᵉ saison de Stranger Things.

Onze et ses amis reviennent dans la 4ᵉ saison de “Stranger Things” le 27 mai prochain. Dans cette suite réalisée par Matt Duffer et Ross Duffer,vous retrouvez nos héros six mois après la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins.

Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers. Avec au casting :