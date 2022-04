Prime Video annonce ses futures productions françaises

Prime Video annonce ses prochaines productions françaises à venir sur la plateforme.

Hier, sur Twitter, Prime Video a annoncer une liste de programmes originaux français à venir prochainement sur la plateforme. Entre émission, série d’action, film émouvant ou encore comédie, Prime Video dévoile tout, en voici la liste complète :

Orelsan, montre jamais ça à personne : retrouvez, bientôt, la suite des épisodes de ce documentaire, consacré au rappeur Orelsan. Un documentaire réalisé par son frère dans une immersion touchante et drôle dans les archives familiales et l’univers du rap.

Celebrity Hunted, saison 2 : la traque reprend cette année. Les personnalités vont devoir trouver de nombreux nouveaux moyens pour disparaître sans laisser de trace et tenter d’échapper à des experts de la cybersécurité, du profilage et des professionnels de l’investigation. Pendant 10 jours, ils seront traquer à travers toute la France. Caméras de surveillance, traçages d’appels, reconnaissance de plaques d’immatriculations, rien ne sera laisser au hasard. Un seul objectif : rejoindre un lieu d’exfiltration pour espérer remporter la compétition.

Cosmic Love : nouvelle émission de dating présentée par Nabilla Vergara et produite par ITV Studios France. Un format dans lequel quatre célibataires cherchent l’amour en fonction de leur signe astrologique.

Alphonse : Jean Dujardin rejoint le casting de la toute première série originale de Nicolas Bedos dont l’histoire nous plonge dans celle d’Alphonse vivant en France. “Je suis là, Mesdames, pour satisfaire tous vos désirs, même les plus inavouables. Toutes. Je deviendrai qui vous voudrez : votre amour de jeunesse, votre idole, votre animal de compagnie ou votre bourreau. Quel que soit votre physique ou votre âge, vous serez la plus belle femme du monde” promet-il, selon un tarif, à négocier…

Miskina : Shirine Boutella, Hakim Jemili, Victor Belmondo, Xavier Lacaille et Alka Balmir composent le casting 5 étoiles de la série de Melha Bedia. L’histoire raconte celle de Fara, 30 ans, sans appart, sans boulot, sans mec et avec une forte myopie. Entre son meilleur pote, qui est peut-être l’homme de sa vie, et ce nouveau gars un peu perché qui tombe amoureux d’elle, Fara doit faire des choix. Entre gardé sa mère et renouer les liens avec son père. Entre se voiler constamment la face et enfin affronter la vérité. Lorsque la vie ne cesse de vous mettre des claques, il faut se prendre en main et arrêter d’être une “miskina“.

Killer Coaster : une héroïne décalée au cœur d’une enquête dans une fête foraine suite à un accident. Sandrine Laplace va se prendre pour un agent de la CIA puis décider d’enquêter sur un mystérieux accident survenu dans une fête foraine. Incompétente, elle va devoir s’infiltrer et enquêter entre guerre des clans, bourre-pifs et auto-tamponneuses. Elle sera amendée de faire équipe avec Yvanne et Carmen, deux foraines sans foi ni loi. Et s’il y avait un tueur dans la fête foraine ?

Ourika : la série d’action événement réalisé par le rappeur Booba. Une série mettant en scène l’affrontement entre un dealer et un flic de la jeune génération, lors des émeutes de Paris en 2005. Disponible en 2023.

Hawa : un film émotion de Maïmouna Doucouré avec Oumou Sangaré et l’artiste Yseult. Un film racontant l’histoire d’Hawa, 15 ans, vivant seule avec sa grand-mère qui pourrait bientôt perdre ses droits à la sécurité sociale. Elle invente alors un plan : se faire adopter par une personnalité qu’elle admire plus que tout : l’une des femmes les plus puissantes du monde. Alors qu’elle essaye de donner corps à son rêve, elle rencontre plusieurs personnalités qui lui permettront de s’approcher de son but et de comprendre le vrai sens de la vie et de l’amour.

Classico : 2 clubs de football français légendaires au milieu d’une comédie rassemblant le trio Ahmed Sylla, Hakim Jemili et Alice Belaïdi.

Medellin : Une comédie d’action explosive sur les traces de Pablo Escobar réalisé par Franck Gastambide. Suivez Pablito, est un jeune Youtubeur, fasciné par Pablo Escobar qui décide de réaliser son rêve en partant à Medellin sur les traces du baron de la drogue. Quelques jours plus tard, c’est par une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, que le monde découvre que Pablito est aux mains de dangereux narcos, qui exigent une énorme rançon pour le libérer. Mais ce que les Narcos ignorent, c’est que Pablito a un grand frère et que ce grand frère a un plan aussi simple que totalement insensé : monter une équipe, faire une descente en Colombie pour affronter les hommes du cartel et ramener son petit frère sain et sauf.