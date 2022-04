Marine Le Pen ne veut pas voir Anne-Sophie Lapix lors du débat d’entre-deux-tours

Jordan Bardella a été plus ouvert quant à Léa Salamé. “Pourquoi pas ?“, s’est exprimés le débuté. Même avis pour Gilles Bouleau. “Ça pourrait être Anne-Claire Coudray et Léa Salamé, ça serait original. Mais encore une fois, je ne parle pas au nom des candidats“, a conclu Jordan Bardella. Ni TF1 ni France 2 n’a officiellement communiqué qui présentera le débat. Le duo désigné doit être égalitaire et validé par les deux candidats. En 2017 par exemple, Marine Le Pen avait soutenu Anne-Claire Coudray. C’est Christophe Jakubyszyn et Nathalie Saint-Cricq, chefs respectifs des services politiques de TF1 et France 2, qui avaient co-présenté le débat.

Source : Pure Médias