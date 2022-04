Andrew Garfield à l’honneur dans la prochaine série de Disney+

Disney+ dévoile une bande-annonce pour “Sur ordre de Dieu”, sa prochaine série.

Andrew Garfield est en tête d’affiche de “Sur ordre de Dieu“, la prochaine série de Disney+, réalisée par Dustin Lance Black.

L’histoire nous plonge en juillet 1984 où les habitants d’une petite ville de l’Utah découvrent avec horreur que Brenda Wright Lafferty et son bébé âgé de 15 mois ont été atrocement assassinés à leur domicile. Pour tenter de trouver le ou les responsables, l’inspecteur Jeb Pyre et ses enquêteurs vont devoir se pencher sur une affaire s’avérant bien plus complexe qu’elle n’y paraissait.

Bientôt, Jeb voit sa foi ébranlée en découvrant de sombres secrets sur l’origine de la théologie qu’il a embrassée et les conséquences funestes que peut entraîner le fondamentalisme religieux.

Avec au casting :