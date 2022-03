Netflix annonce 25 productions mettant en avant la création française

Netflix a dévoilé les productions françaises à découvrir tout au long de l’année 2022 sur sa plateforme. Au total 25 nouveaux titres et 20 en production pour un investissement total de 200 millions d’euros en 2022.

La richesse et la diversité de la création française à l’honneur sur Netflix en 2022.

Des voix d’aujourd’hui ont la parole

Netflix entend donner la parole à des voix qui portent des histoires d’aujourd’hui. À commencer par Romain Gavras qui réalise Athena, une tragédie immersive et moderne portée par Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon et co-écrite par Ladj Ly. Netflix annonce également deux nouveaux projets en tournage cette année : En Place, série co-créée par Jean-Pascal Zadi et François Uzan qui signent une nouvelle comédie au style unique avec Jean-Pascal Zadi, Eric Judor et Benoît Poelvoorde ; et Le Roi des Ombres, réalisé par Marc Fouchard, sur une idée originale de Kaaris qui, à travers une galerie de personnages, s’inspire d’une légende ancestrale africaine et la transpose dans la France d’aujourd’hui.

Une fenêtre sur des phénomènes culturels français

Projecteurs sur les films, séries et documentaires abordant des phénomènes culturels français. C’est le cas de Drôle, la nouvelle série de Fanny Herrero, qui nous entraîne de manière fictionnelle dans les coulisses de la scène Stand Up. Mais également de Nouvelle École, une compétition de rap célébrant de manière inédite le mouvement hip-hop, et qui partira à la recherche de ceux qui en seront les nouveaux visages entre Paris, Marseille et Bruxelles – le tout servi par un jury d’exception composé de Niska, Shay et SCH.

Des histoires qui ont marqué la société

Entre fiction et réalité, les titres développés par l’équipe de Netflix France s’ancrent dans des histoires qui ont façonné la mémoire collective des français, comme l’incendie de Notre-Dame, mis en scène par Hervé Hadmar dans la série Notre-Dame : La part du feu, ou la série documentaire Johnny par Johnny qui laisse l’artiste se raconter, à travers des décennies d’archives inédites. On retrouvera aussi deux affaires qui ont marqué durablement les esprits : un film documentaire sur Carlos Ghosn, de son évasion épique du Japon, à sa personnalité complexe et son destin singulier, ainsi que la série documentaire qui revient sur l’histoire de Raël, et ses milliers d’adeptes présents dans 104 pays du monde.

Un savoir faire français mis en avant

En 2022, les productions Netflix rendront aussi hommage à des genres plébiscités par le public français. À commencer par le film d’action et ses cascades spectaculaires, dans la pure tradition du genre, avec Balle Perdue 2, le second volet de la trilogie de Guillaume Pierret. C’est aussi le cas de la comédie d’action et ses grandes figures, avec Loin du périph, mis en scène par Louis Leterrier, qui réunit le duo iconique Omar Sy – Laurent Lafitte. Enfin, Les Liaisons Dangereuses, adaptation contemporaine et adolescente du roman éponyme, premier film de Rachel Suissa tourné à Biarritz.

En bonus :

Netflix a publié sur son compte Twitter la carte de France des lieux de tournage de films français.