Abonnés Freebox : une chaîne bien connue va disparaître de TV by Canal

Canal+ a annoncé mettre fin à la diffusion de MTV Hits au sein de ses offres dès le mois prochain.

Clap de fin pour la chaîne musicale MTV Hits. Son diffuseur Canal+ a en effet annoncé hier l’arrêt de cette chaînes prévu pour le 20 avril 2022. Les abonnés Freebox Delta et Révolution sont bien sûr les premiers concernés par cette mise à l’arrêt, la chaîne étant accessible sur les Freebox uniquement via TV et Famille by Canal. La chaîne principale du groupe Viacom, MTV reste pour sa part présente pour les abonnés aux offres de Canal.

Lancée le 17 novembre 2015 en fusionnant les antennes MTV Base, Pulse et Idol, la chaîne proposait notamment une large sélections de clips et d’émissions autour de la musique, abordant tous les genres populaires. Elle est encore disponible sur le canal 66 de votre Freebox jusqu’à la date d’arrêt annoncée.

Canal+ a profité de cette annonce pour prévenir ses abonnés satellites que la chaîne Comedy Central ne serait plus diffusé sur ces canaux ci à la même date, mais restera présente pour les abonnés possédant un décodeur, ayant accès à myCanal ou abonnés via ADSL/Fibre ou câble.