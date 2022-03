Enchères 5G : l’Arcep révèle le positionnement de Free à La Réunion et à Mayotte

L’Arcep vient de révéler le résultat des enchères de positionnement pour les fréquences 5G.

Fin de la trilogie pour les enchères 5G à Mayotte et à La Réunion. Après la bataille qui s’est déroulé fin 2021 pour obtenir les fréquences 5G, il restait à déterminer le positionnement de Free, Orange, SFR et Zeop sur la bande 3,4 – 3,8GHz et 700Mhz et Only, Orange, SFR et Maore sur la 700Mhz. Cette enchère a eu lieu le 15 février 2022 et les résultats ont été rendus publics aujourd’hui.

La Réunion :

Viennent ainsi dans l’ordre, du plus bas au plus haut dans la bande 3,4-3,8 GHz, Zeop, SFR, Orange et enfin Free. Concernant la bande 700Mhz l’ordre de positionnement est le suivant, Zeop, Orange, Free et SFR.

À noter que Telco Oi (Iliad et Axian) et SFR ont investi 52 798€ (111€ coté Free et 52 687€ du coté de SFR). Free et SFR ont accepté de payer davantage pour l’obtenir leurs positionnements de choix sur la 700Mhz. Du coté de la bande 3,4 – 3,8Ghz seul Orange (10 000€) a investi afin d’obtenir le positionnement de son choix.

Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences dans la bande 3,4 – 3,8 GHz et 700Mhz que l’Arcep va attribuer à chaque lauréat ainsi que les montants qu’ils devront verser :

Mayotte :

Concernant la bande 700Mhz, l’ordre est le suivant, Maore Télécom, Orange, Free et enfin SFR. Pour ce qui concerne la bande 900Mhz l’ordre de positionnement indique, Maore Télécom, Free, Orange et SFR.

À noter que SFR est le seul à avoir investi 31 937€ afin d’obtenir le positionnement de choix sur la 700Mhz.

Le tableau ci-dessous récapitule les fréquences dans la 700Mhz et 900Mhz que l’Arcep va attribuer à chaque lauréat ainsi que les montants qu’ils devront verser :