Le tout dernier Samsung débarque en précommande chez Free Mobile avec un cadeau

Avis aux amateurs de milieu de gamme, le tout dernier modèle de la gamme Samsung Galaxy A est désormais disponible en précommande sur le site web de l’opérateur.

Le lendemain de son officialisation, le Samsung Galaxy A53 est arrivé chez l’opérateur, en précommande pour l’instant avant sa sortie officielle prévue pour le 31 mars prochain. Ce nouveau modèle ancré dans la gamme du milieu de Samsung propose notamment un écran 6,5” Super AMOLED 120Hz, un quadruple capteur photo (64 MP pour le principal avec stabilisation optique) et 32 MP pour les selfies. Côté autonomie, vous pouvez compter sur une batterie 5000 mAh et la charge ultra rapide 25 W avec une compatibilité 5G mais pas de WiFi 6.

Ce modèle est donc proposé dans sa version 128 Go uniquement pour 459€ au comptant, mais vous pouvez opter pour Free Flex et ainsi payer 63€ à la commande puis 13.99€/mois sur 24 mois. A noter que pour la précommande de ce smartphone, vous pourrez vous voir offrir une paire de Galaxy Buds Live ainsi que 50€ de crédit Google Play offerts. Ce cadeau est disponible sur demande en suivant la procédure indiquée dans cette brochure. L’offre est valable uniquement durant la période de précommande et prendra ainsi fin le 31 mars prochain.