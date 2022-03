Le jeu vidéo “God of War” bientôt adapté en série par Prime Video

La célèbre franchise de jeu vidéo “God of War” aura bientôt droit à son adaptation en série par Prime Video.

Prime Video n’en finit pas avec ses adaptations de célèbres franchises. Après “Le Seigneur des Anneaux” ou encore “Blade Runner“, c’est à “God of War” que la plateforme s’attaque. En effet, selon le journal américain, Deadline, Amazon adaptera prochainement “God of War” en série sur sa plateforme de streaming, Prime Video. Bien que nous ne savons pas comment se déroulera l’histoire, au vu des dernières productions de Prime Video et de PlayStation Studios, on peut s’attendre à une très bonne série.

“God of War“, qu’est-ce que c’est ?

“God of War” est une série phare de jeux vidéos exclusive aux joueurs PlayStation, sauf un seul sorti sur PC. On y incarne Kratos, un personnage reflétant la puissance, le pouvoir, la vigueur et la solidité. Dans son voyage, il va devoir se venger d’Ares, le Dieu de la guerre, après avoir tué ses proches. Après être devenu lui-même le Dieu de la Guerre, Kratos se retrouve constamment à la recherche d’une chance de changer son destin.