Pour comprendre la guerre Russo-Ukrainienne, Netflix offre un documentaire accessible à tous

Netflix a publié gratuitement sur YouTube un documentaire permettant de mieux comprendre le conflit Russo-Ukrainien.

Difficile de comprendre ce qu’il se passe en Ukraine ni la raison ? Netflix vous aide à comprendre gratuitement avec un documentaire. Intitulé “Winter on Fire“, le documentaire réalisé par Evgeny Afineevsky permet de voir de l’intérieur la révolution Ukrainienne de 2014 (occupation de la place Maïdan à Kiyv), qui avait permis de faire sauter l’un des pions de Vladimir Poutine, à la tête de l’État. Déjà disponible sur Netflix depuis 2015, ce documentaire de 1 h 38 est, depuis vendredi, disponible gratuitement sur la plateforme YouTube sur la chaîne de Netflix. Le documentaire est bien entendu toujours disponible sur la plateforme. Netflix et YouTube ayant coupé leur service en Russie pour soutenir l’Ukraine, la population Russe n’y a donc malheureusement pas accès.

Le documentaire couvre les troubles publics en Ukraine sur 93 jours, entre 2013 et 2014, au cours desquels des manifestations d’étudiants eurent lieu. Ces dernières n’ont pas tardé à engendrer une violente révolution appelant à la démission du président Viktor F. Yanukovich. Il inclut notamment des interviews de protestants, d’activistes, de journalistes, d’infirmiers, d’artistes et de membres du clergé, tous représentants de différentes générations, classes sociales, nationalités et croyances. “Winter on Fire” documente le combat des protestants ukrainiens qui se sont soulevés en dépit des effusions de sang, du désespoir grandissant et des sévères conditions de la protestation.

