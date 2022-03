Les sportifs Russes et Biélorusses autorisés à participer aux Paralympiques 2022

Les sportifs Russes et Biélorusses seront autorisés à participé aux Paralympiques 2022 contrairement à d’autres compétitions.

Prévu pour du 4 au 13 mars 2022 à Pékin, les jeux Paralympiques ne suspend pas la participation pour les sportifs Russes et Biélorusses malgré l’invasion Russe en Ukraine, annoncé le Comité international paralympique (CIP). Selon un communiqué diffusé par l’organisation internationale sur son site internet, les athlètes participeront sous bannière “neutre” et “concourront sous le drapeau paralympique et ne figureront pas au tableau des médailles”.

🔴 EN DIRECT

Paralympiques 2022: les sportifs russes et biélorusses autorisés à concourir https://t.co/6yRLdx6r9m pic.twitter.com/TtY31dj0zM — BFMTV (@BFMTV) March 2, 2022

La Russie écartée d’autres compétitions

Cependant, la marque Adidas a rompu son contrat de partenariat avec l’équipe nationale de la Russie qui s’est également vue écarté par la FIFA. Le club Russe, le Spartak de Moscou, ne participera pas à la ligue des champions. La chaîne RT France (Russia Today) est désormais clôturé. En effet, la chaîne a supprimé ses réseaux sociaux sauf Twitter et est maintenant obsolète. D’autres organismes ont par ailleurs décidé de couper tous contacts se rapprochant de près ou de loin à la Russie suite aux événements commanditée par Vladimir Poutine, le président Russe.