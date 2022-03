Les chaînes de BFM en régions se dotent de leur propre service de replay, en premier sur les box de SFR

Si vous avez loupé l’actualité de votre région, vous pouvez désormais la revoir facilement depuis l’onglet replay de votre box SFR.

Une première arrivée directement chez SFR. BFM TV propose à l’heure actuelle 9 antennes régionales, proposant un traitement de l’information au plus proche de chez vous et si vous avez loupé le direct, il est désormais possible d’y accéder en replay.

Ces chaînes sont bien sûr les concurrentes directes des antennes de France 3. Altice dispose déjà de 9 chaînes locales comme BFM Paris, renommée BFM Île-de-France le 22 mars prochain, BFM Lyon, mais aussi BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud et trois autres déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille. D’autres sont prévues, notamment le lancement d’une chaîne dédiée à la Normandie en août ou septembre prochain et des discussions seraient en cours pour une chaîne lancée en Alsace.

Si ces dernières sont disponibles sur toutes les box des opérateurs, y compris la Freebxo, le replay reste cependant une exclusivité de l’opérateur au carré rouge à l’heure actuelle. Le but de ces antennes locales est de proposer l’information au plus proche des habitants, en utilisant des moyens techniques innovants selon BFM, avec par exemple une rédaction utilisant le smartphone pour tourner les reportages, des présentateurs autonomes en studio et une régie mutualisée à Paris.

Source : PDS TV News