Xiaomi TV Stick 4K : le nouveau dongle survitaminé de la marque

Une nouvelle version du TV Stick 4K de Xiaomi est désormais disponible. Capable de diffusion en 4K, et tournant sous Android TV 11 ce dongle propose quelques améliorations par rapport à l’ancien modèle.

Xiaomi a levé le voile sur le TV Stick 4K la toute dernière version de son dongle Android TV. Compatible HDR Dolby Vision, Android 11 et Bluetooth 5.0, cette nouvelle version assez similaire niveau design, possède une fiche technique plus musclée.

La nouvelle version du TV Stick 4K affiche désormais la marque Xiaomi en toutes lettres. L’appareil est livré avec une télécommande connectée embarquant des touches spéciales pour Google Assistant, Netflix et Prime Vidéo.

Du côté de la fiche technique, le nouveau TV Stick 4K possède un processeur quad core CortexA35+, 2 Go de RAM ainsi que 8 Go de stockage interne. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos il peut afficher des contenus en 4K (3840 x 2160) et tourne sous Android TV 11

A titre de comparaison, l’ancienne version de ce dongle tourne sous Android TV 9.0, il possède 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, un processeur quad core et n’était capable d’afficher qu’une résolution 2K au maximum.

Avec le nouveau Xiaomi TV Stick 4K, vous pouvez toujours installer vos applications favorites par le biais du Google Play Store. Grâce à la connectivité Wi-Fi ou Bluetooth 5.0, il est très simple de streamer des contenus sur votre TV avec Chromecast.

En vente au prix de 69,99€, le nouveau Xiaomi TV Stick 4K est disponible depuis le 3 mars. Xiaomi propose une promotion permettant de l’obtenir au prix de l’ancienne version soit à 59,99€ pour tout achat du nouveau dongle entre le 3 et le 9 mars 2022.

Source : Presse-Citron