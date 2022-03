Free Mobile lance une nouvelle offre Série Free, moins chère et bien plus riche en data, mais il faudra faire vite

40Go de plus pour un euros de moins, Free Mobile s’y prend en avance pour revoir à la hausse son offre Série Free.

Une bonne surprise mais il faudra être vif. Alors que l’opérateur avait annoncé une offre à 70Go pour 10.99€/mois pendant un an disponible jusqu’au 08 mars, Free Mobile revoit son offre pour la booster. Vous pouvez dès à présent bénéficier de 110 Go en 4G/4G+ pour 9.99€ par mois. A cela s’ajoute bien sûr les appels, SMS et MMS illimités, sans oublier une enveloppe de 10 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Il vous reste cependant seulement quelques jours pour en profiter, le changement ayant eu lieu hier soir. Le service 100% foot de Free en accès premium est également inclus. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois.

Du côté de la concurrence ?

Une réaction peut être à certaines offres lancées par les rivaux de l’opérateur. Bouygues Telecom a dégainé une offre flash avec 100Go pour 9,99€ et Red by SFR pour sa part les propose pour 10€/mois. Sosh est cependant plutôt en retrait, avec des offres 60 Go à 13,99€/mois et 80 Go à 14,99€. A prix égal, la formule Série Free propose donc davantage de data.