TTFB : Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom et la guerre en Ukraine, mais il y a des bonnes nouvelles

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui, nous devons bien sûr aborder les actions des opérateurs en lien avec le conflit Russo-Ukrainien. Des initiatives à saluer, des conséquences malgré tout pour certains français, vous découvrirez tout dans notre gros Dos’ de la semaine.

Nous aborderons également le cas du nouveau player de Bouygues Telecom dans notre Free Fight. Enfin, quelques bonnes nouvelles tout de même dans le reste de nos chroniques habituelles comme le Up and Down et l’info à toute vitesse.