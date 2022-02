BFMTV annonce le lancement prochain d’une 10e chaîne sur les box des opérateurs

BFM Normandie verra le jour dans plusieurs mois. Les recrutements sont lancés.

Altice Media poursuit son développement sur le segment de l’information. BFM TV se régionalise de plus en plus à coup de rachats de chaînes locales. Prochainement, la première chaîne d’info en continu comptera 10 déclinaisons avec le lancement de BFM Normandie, a fait savoir ce week-end Philippe Antoine, directeur des rédactions de BFM régions. Afin de couvrir l’information de cette région et y étendre son maillage, le groupe de Patrick Drahi a racheté La Chaîne normande (LCN) créée en 2011 à Rouen et avoisinant le million d’auditeurs lors du premier semestre 2021. A en croire les offres d’emploi, la chaîne pourrait vivre ses premières heures en août ou septembre 2022.

Une autre déclinaison pourrait également voir le jour dans les prochains mois. En septembre dernier, Altice Media était en discussion avancée avec Alsace 20, la chaîne locale du quotidien régional Dernières Nouvelles d’Alsace, basée à Strasbourg. C’est d’ailleurs un objectif déjà annoncé, celui d’ouvrir une antenne dans le Grand-Est.

Dans l’optique de faire de l’ombre à France 3, Altice dispose déjà de 9 chaînes locales comme BFM Paris, BFM Lyon, mais aussi BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI Haute-Provence et BFM DICI Alpes-du-Sud et trois autres déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille. Toutes sont disponibles sur les Freebox et box des opérateurs.