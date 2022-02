Free Ligue 1 lance une nouvelle mise à jour sur Android

Une nouvelle catégorie fait son apparition dans l’application Free Ligue 1 afin de retrouver les buts les plus récents les mieux notés par les utilisateurs.

L’appli des supporters hyperconnectés ne cesse de s’améliorer, pour le plus grand plaisir de ses fidèles utilisateurs. Après avoir lancer deux nouvelles fonctionnalités le 10 février dernier, à savoir la possibilité de noter les buts de 1 à 10 et de marquer les meilleurs comme “favori” afin de les retrouver à tout moment dans une nouvelle section dédiée et baptisée “Favoris”, le service déploie actuellement une nouvelle mise à jour sur Android, intégrant une nouvelle rubrique “populaires” listant les buts récents les mieux notés par les utilisateurs. S’ajoute à cela une correction d’affichage au sein des buts.

Pour rappel, Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. Accessible depuis l’application Free Ligue 1 téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play et sur le Canal 63 pour les abonnés Freebox. Pour les abonnés Free (Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free) le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement. Le service a lancé récemment son site internet : www.free-ligue1.fr permettant d’accéder gratuitement aux buts et résumés sur grand écran.