Free Ligue 1 lance son site internet, l’accès aux résumés et aux buts de 100% des matchs est gratuit

Votre écran de smartphone est trop petit pour regarder les buts et résumés du championnat de France de football ? Free Ligue 1 vous apporte la solution en lançant aujourd’hui son site internet.

Après son application mobile il y a moins de deux ans, Free Ligue 1, détenteur des droits de diffusion de tous les matchs sous forme d’extraits en quasi-direct du championnat de France de foot, lance aujourd’hui son site internet : www.free-ligue1.fr .

Il s’agit d’une déclinaison web de l’application Free Ligue 1 permettant d’accéder rapidement à son offre gratuite, de quoi accéder sur grand écran et sans surcoût aux buts et aux résumés de l’intégralité des matchs.

“Doté de la technologie de ‘responsive design’, le site internet Free Ligue 1 est accessible sur tous les supports (PC, Smartphones, tablettes…), son interface s’adaptant automatiquement à la taille et la résolution de l’écran utilisé”, indique le service.

Dans le détail, le visionnage des buts est accessible par tous et immédiatement pendant les matchs. Les résumés sont quant à eux accessibles 15 minutes après le coup de sifflet final.

Pour rappel, Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. Accessible depuis l’application Free Ligue 1 téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play et sur le Canal 63 pour les abonnés Freebox. Pour les abonnés Free (Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free) le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement.