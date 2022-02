Freebox TV : une chaîne fait son retour après plusieurs mois d’absence

La chaîne régionale Vosges TV fait son retour sur Freebox TV.

Vous ne l’aviez surement pas remarqué si vous n’habitez dans les Vosges, mais la chaîne consacrée à l’actualité du département, Vosges TV, n’était plus disponible sur la Freebox depuis plusieurs mois. Ainsi que l’a remarqué tv_pds, la chaîne vient de faire son retour dans le bouquet TV de Free. Elle est disponible sur le canal 921 de Freebox TV et est bien sûr gratuite.

Vosges TV explique qu’elle n’entend pas seulement être une chaîne d’information et de distraction. En tant que vecteur d’information, Vosges TV s’attache en effet à favoriser l’expression sur des thèmes proches des citoyens, à conforter et accompagner les initiatives locales. Dès sa création en tant qu’association, Vosges TV a été conçu comme un outil de citoyenneté en impliquant le téléspectateur. La chaîne, de par son rôle de télévision de service public contribue ainsi à un renforcement de l’identité locale et du sentiment d’appartenance à un territoire.