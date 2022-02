Free, Orange, Bouygues, SFR : la consolidation devrait bien avoir lieu selon Patrick Drahi

Patrick Drahi estime que la consolidation dans les télécoms en France est inévitable.

Patrick Drahi, propriétaire et fondateur d’Altice, la maison mère de SFR, était auditionné aujourd’hui par les sénateurs dans le cadre de la concentration dans les médias. Les sénateurs n’ont pas pu s’empêcher de lui parler d’une autre concentration, celle concernant le secteur des télécoms. Si celle-ci a fait couler beaucoup d’encre il y a quelques années, cela est beaucoup moins d’actualité aujourd’hui.

Patrick Drahi, qui se dit être ami avec “Xavier” (Niel), “Martin” (Bouygues) et “Stéphane” (Richard) explique qu’il n’y a pas de discussions en ce sens actuellement. Il rappelle avoir lui même tout tenter pour racheter ou s’allier à un autre de ses concurrents, mais précise “qu’il aime bien insisté dans la vie et qu’il n’est pas pressé”. Car pour lui, cette consolidation devrait bien avoir lieu, car les opérateurs français sont trop petits pour lutter contre leur concurrents américains et risquent de se faire racheter par un opérateur étranger.



