Free prolonge son offre Série Free 100 Go à seulement 8,99€/mois, mais il faudra faire vite

Initialement prévue jusqu’au week-end dernier, l’offre Série Free la plus attractive de l’opérateur est prolongée jusqu’au 22 février inclus.

Free Mobile a dégainé la semaine dernière sa meilleure offre Série Free depuis son lancement en juillet de 2018. Finalement prolongée jusqu’au 22 février inclus, ce forfait comprend 100 Go de data en France métropolitaine et 10 Go depuis l’étranger, le tout à 8,99€/mois pendant 1 an. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 Uber Eats est inclus.

Et chez les rivaux ?

Si free Mobile se montre agressif, la concurrence aussi. Red by SFR ne se laisse pas faire et affiche des offres 100 Go à 10€, 200 Go à 12€. De son côté, B&You séduit de manière très similaire avec un forfait 100 Go à 9,99€/mois, 200 Go à 11,99€/mois. Enfin, Sosh apparaît en retrait cette semaine avec une offre 60 Go à 13,99€/mois et 80€ à 14,99€. L’enveloppe de data reste largement suffisante au vu des usages actuels.