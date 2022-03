La FIFA et l’UEFA écartent la Russie des compétitions

Suite à l’invasion en Ukraine par la Russie, la FIFA et l’UEFA écartent la Russie des compétitions.

Selon Sport.fr, au vu des événements commandité par le président Russe, Vladimir Poutine, la FIFA et l’UEFA ont pris la décision d’écarter la Russie des compétitions. En effet, la FIFA a exclu la Russie de la coupe du monde 2022 et l’UEFA de toutes compétitions les concernant. L’équipe nationale devait affronter la Pologne le 24 mars prochain lors des qualificatifs pour la coupe du monde 2022, mais se voit être exclu jusqu’à nouvel ordre donnant sa place à la Pologne. De plus, la sélection féminine russe, qualifié pour l’Euro cet été en Angleterre, subit le même sort.

La Ligue Europa exclu le Spartak de Moscou

Dimanche 27 février, tout comme la FAF (Fédération anglaise de football), la FFF (Fédération française de football) avait déclarée favorable à de telles mesures. “Je penche pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial. C’est mon premier élan. Habituellement, j’estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m’opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie“, annonce, Noël Le Graët, le président de la FFF.

Le Spartak Moscou sera donc banni alors qu’il devait rencontrer le RB Leipzig ces prochains jours en huitièmes de finale. L’UEFA rompt également son contrat de sponsoring avec le géant du gaz russe Gazprom tout comme Adidas pour les maillots de l’équipe nationale. La finale de la Ligue des Champions qui devait initialement se dérouler au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, est délocalisée au Stade de France à Saint-Denis.