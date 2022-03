Prime Vidéo dévoile les nouveautés à découvrir tout au long du mois de mars

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les nouveautés à découvrir tout au long du mois de mars.

1er mars

Nightcall : film de Dan Gilroy avec Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed.

Synopsis : Branché sur les fréquences radio de la police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or aux chaînes de TV locales. La course au spectaculaire n’aura aucune limite.

Bad Moms 1 et 2 : film de Jon Lucas et Scott Moore avec Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn.

Synopsis : En apparence, Amy a une vie parfaite : un mariage heureux, de beaux enfants et une carrière qui décolle. En réalité, elle se met tellement la pression pour être au top sur tous les fronts, qu’elle est sur le point de craquer. Au bout du rouleau, elle trouve comme alliées deux autres mères épuisées elles aussi par le stress des règles imposées par Gwendoline, la toute puissante présidente des parents d’élèves. Ces trois nouvelles meilleures amies se lancent dans une folle virée en quête de fun et de détente, loin de leurs responsabilités conventionnelles de mères de famille. Ce qui a tendance à crisper le clan de Gwendoline et ses mères parfaites…

Le Manoir : film de Tony Datis avec Kemar, Natoo, Ludovik.

Synopsis : Une bande d’étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent l’ambiance, avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar…

Le secret des Marrowbone : film de Sergio G. Sanchez avec Anya Taylor-Joy, George MacKay, Mia Goth.

Synopsis : Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus jeunes, décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur unique refuge…

Braquage à l’anglaise : film de Roger Donaldson avec Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell-Moore.

Synopsis : Jusque-là, Terry s’était toujours contenté de vols de voitures et de petites magouilles, mais lorsque Martine lui propose de participer au braquage infaillible d’une prestigieuse banque londonienne, il y voit la chance de sa vie… L’enjeu est une salle des coffres remplie de millions en liquide et en bijoux extraordinaires, mais Terry et son équipe ignorent que l’endroit renferme aussi quelques secrets que les plus puissants dignitaires du royaume ne veulent à aucun prix voir sortir… Voici l’incroyable histoire vraie d’un cambriolage à scandale où les voleurs sont certainement les plus innocents de l’affaire…

White Bird : film de Gregg Araki avec Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni.

Synopsis : Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre au même moment sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les raisons véritables de la disparition de sa mère…

Quelques minutes après minuit : film de Juan Antonia Bayona avec Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver.

Synopsis : Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité…

Hotel Rwanda : film de Terry Georges avec Don Cheadle, Joaquin Phoenix, Nick Nolte.

Synopsis : L’histoire vraie, pendant le génocide rwandais, de Paul Rusesabagina, un hôtelier responsable du sauvetage de milliers de personnes.

Monster Hunter : film de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I.

Synopsis : Notre monde en cache un autre, dominé par de puissants et dangereux monstres. Lorsque le Lieutenant Artemis et son unité d’élite traversent un portail qui les transporte dans cet univers parallèle, ils subissent le choc de leur vie. Au cours d’une tentative désespérée pour rentrer chez elle, l’intrépide lieutenant rencontre un chasseur mystérieux, qui a survécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes uniques. Faisant face à de terrifiantes et incessantes attaques de monstres, ces guerriers vont devoir faire équipe pour se défendre et espérer trouver un moyen de retourner chez eux.

La famille Delajungle : film d’animation de Jeff McGrath et Cathy Malkasian avec Lacey Chabert, Brenda Blethyn, Jodi Carlisle.

Synopsis : Nigel et Marianne Delajungle réalisent des documentaires animaliers. Sillonnant le monde en compagnie de leurs fillettes, Eliza et Debbie, et de leur fils adoptif, Donnie, ils se rendent au Congo pour filmer un événement magique qui ne se produit que tous les trois siècles. Une légende locale dit qu’à chaque éclipse du soleil, des milliers d’éléphants se risquent hors de la forêt pour admirer ce rare et merveilleux spectacle. Hélas, deux méchants braconniers, Sloan et Betty Blackburn, n’attendent que cette occasion pour abattre les mastodontes et s’emparer de leurs précieuses défenses. Après avoir tenté d’arracher un bébé guépard aux Blackburn, Eliza est renvoyée à Londres et inscrite dans un pensionnat. Séparée des animaux sauvages, la fillette sombre dans la déprime. Apprenant en rêve que le bébé guépard est encore en vie, elle regagne l’Afrique pour affronter ses ravisseurs.

Shrek 2 : film d’Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon avec Alain Chabat, Med Hondo, Barbara Tissier.

Synopsis : Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités par les parents de Fiona à venir dîner dans leur royaume, à Far Far Away. Mais ils ne se doutent pas que leur fille est devenue une ravissante ogresse…Ce mariage met par ailleurs en péril l’avenir et les projets les plus secrets du Roi…

4 mars

Star Trek : Picard S2 : série créée par Alex Kurtzman, Michael Chabon avec Patrick Stewart, Isa Briones, Alison Pill.

Synopsis : Le légendaire capitaine Jean-Luc Picard et son équipage s’aventurent dans le passé pour une exploration audacieuse et passionnante. Dans cette course cotnre la montre, l’officier de Starfleet regroupe d’anciens et de nouveaux amis pour faire face aux désastres terrestre du 21ème siècle pour sauver le futur de la galaxie et affronter l’un de ses plus grands ennemis.

Power Rangers : film de Dean Israelite avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott.

Synopsis : Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…



The Boys : Diabolical : série d’animation créée par Eric Kripke avec Awkwafina, Michael Cera, Don Cheadle.

Synopsis : Série anthologique animée dans le même univers que la série de super-héros “The Boys”, avec un grain de folie en plus.

7 mars

Lucy : film de Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi.

Synopsis : A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

8 mars

Sherlock : série créée par Steven Moffat et Mark Gatiss avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Amanda Abbington

Synopsis : Les aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte de toujours, le docteur Watson, sont transposées au XXIème siècle…

Blanche Neige : film de Tarsem Singh avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer.

Synopsis : Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa belle-mère, cruelle et avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse aucune chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la forêt… Recueillie par une bande de nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de sauver son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle est décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place et le cœur du Prince…

11 mars

I love America : film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, Djanis Bouzyani, Colin Woodell.

Synopsis : Lisa décide de changer de vie en quittant Paris pour Los Angeles. Ses enfants ont quitté le nid familial et sa célèbre mère, absente durant toute sa vie, vient juste de mourir : Lisa a donc besoin d’un nouveau départ ! Elle y retrouve son meilleur ami Luka qui a réussi sa carrière aux Etats-Unis en montant un célèbre bar de drag queens mais sa vie sentimentale est aussi compliquée que foisonnante. Luka se donne pour mission d’aider Lisa à relancer sa vie sentimentale éteinte depuis trop longtemps en lui créant un profil sur un site de rencontres. Entre des rendez-vous gênants et une histoire inattendue avec John, Lisa comprend que la véritable rencontre est avec elle-même, si elle arrive à pardonner à celle qui fut son premier amour… sa mère.

Upload S2 : série créée par Greg Daniels avec Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards.

Synopsis : Nathan est à un tournant de sa vie (ou plutôt de son après-vie ). Son ex-petite amie Ingrid est arrivée à Lakeview dans l’espoir de resouder mais leur relation, mais son coeur appartient secrètement à Nora, son ange du service clientèle. Pendnat ce temps, Nora disparaît et fait désormais partie du groupe de rebelles enti-technologie “The Ludds”. De nouvelle inventions, comme le programme de bébé numérique de Lakeview appelé “Prototykes”, vont donner un aperçu satirique des avancées technologiques et des maux à venir dans un futut proche.

Pete The Cat S2 : série d’animation créée par Jeff “Swampy” Marsh avec Jacob Tremblay, Don Was, Alyson Stoner.

Synopsis : Pete est un chat très cool et adorable. Avec ses amis, il affronte les épreuves de la vie qu’un enfant pourrait rencontrer.

13 mars

Dragon Ball Super : Broly : film anime de Tatsuya Nagamine avec Patrick Borg, Eric Legrand, Mark Lesser.

Synopsis : Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète.

14 mars

Le grand jeu : film d’Aaron Sorkin avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner.

Synopsis : La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…

18 mars

Deep Water : film d’Adrian Lyne avec Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts.

Synopsis : Vic et Melinda Van Allen est un couple aisé de la Nouvelle-Orléans dont le mariage s’écroule sous le poids de la rancœur, de la jalousie et du doute. Alors que leurs provocations et manipulations mutuelles s’intensifient, les choses se transforment rapidement en un jeu du chat et de la souris mortel lorsque les amants de Melinda commencent à disparaître.

Master : film de Mariama Diallo avec Regina Hall, Zoe Renee, Amber Gray.

Synopsis : Deux femmes débutent une nouvelle année à l’université d’Ancaster. Jasmine est une étudiante de première année ordinaire originaire du lointain Tacoma et fait ses premiers pas timide à l’université. Gail est un membre établi du corps professoral d’Ancaster et vient d’être nommé “Master”. Les deux femmes, afro-américaines, vont devoir faire face à des expériences plus que troublantes au sein de cette université majoritairement blanche de la Nouvelle-Angleterre.

21 mars

Crisis : film de Nicholas Jarecki avec Gary Oldman, Greg Kinnear, Evangeline Lilly.

Synopsis : L’arrestation à la frontière canadienne d’un passeur en possession d’une cargaison d’un puissant anti-douleur opioïde déclenche une série d’évènements incontrôlables. Désormais compromise, l’opération sous couverture d’un agent du FBI se complique encore avec la vendetta d’une ancienne addicte.

28 mars



Nerve : film d’Ariel Schulman et Henry Joost avec Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade.

Synopsis : En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis filmés, Vee et Ian décident de s’associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et gagner toujours plus d’argent. Mais bientôt les deux « Joueurs » s’aperçoivent que leurs moindres mouvements sont manipulés par une communauté anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire au cauchemar. Impossible d’arrêter…