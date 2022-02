Les hackers au premier plan dans la future série française de Prime Video

Mediawan annonce le tournage d’une série française dans le thème de la cybersécurité et du Darknet pour la plateforme Prime Video.

Les plateformes de streaming ne cessent d’accroître leur catalogue de productions françaises. Prime Video annonce “Darknet-sur-Mer“, une série traitant de cybersécurité et de Darknet. La série se centre sur un site web plein de mystère, “Vrasesin”. Dont il prétend donner accès à un service de tueurs à gages… Il s’agit en réalité d’une arnaque montée de toutes pièces par Ben et Flo, deux pirates amateurs qui vivent dans le village imaginaire de Ponet-sur-Mer. Mais leur petit business n’aura pas la tournure qu’ils avaient prévue et leurs pratiques attirent l’attention d’Alkan, un criminel albanais recherchant réellement un tueur à gage pour assassiner un de ses ennemis.

De l’humour au rendez-vous

Selon “Variety“, la série optera pour un ton comique, on peut le deviner au vu du casting composé d’acteurs et d’humoristes comme :

Victor-Artus Solaro,

Vincent Dessagnat,

Arié Elmaleh,

Joséphine Draï,

Théo Fernandez,

Léon Plazol,

Imer Kutllovci,

Isabelle Candelier

Il faudra néanmoins patienter encore quelque temps, mais pas très longtemps, car la série sera disponible sur la plateforme Prime Video cette année.

Source : Presse-citron