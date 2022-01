Netflix dévoile une bande annonce pour la suite du film “Tall Girl” avec Ava Michelle

Le film “Tall Girl“, sortie le 13 septembre 2019, revient avec son second volet le 11 février 2022 sur Netflix.

“Tall Girl” revient en streaming avec un second opus le 11 février 2022 sur Netflix. Créé par Emily Ting, l’histoire de ce second opus nous montrera que grâce à son discours lors du bal de promo, Jodi a réussi à se défaire de son étiquette de “géante”. Elle a maintenant des amis, elle a pris confiance en elle, elle sort avec un garçon et elle a décroché le premier rôle de la comédie musicale de son lycée ! Mais la pression monte et ses appréhensions reviennent… De nouvelles amitiés se forment, tandis que les anciennes sont mises à l’épreuve. Le monde qu’elle s’est construit est en péril, et Jodi réalise que prendre de la hauteur n’est désormais plus suffisant.

Avec au casting :