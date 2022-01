Découvrez les programmes de la nouvelle chaîne Canal+ Grand Ecran, qui sera incluse pour les abonnés

Une nouvelle chaîne cinéma qui se veut éclectique.

Nous vous rapportions mardi que la nouvelle chaîne CANAL+GRAND ÉCRAN serait lancé le 8 février prochain. On en sait aujourd’hui un peu plus sur ses contenus et sur l’accès à la chaîne. Canal+ a en effet annoncé aujourd’hui que CANAL+GRAND ÉCRAN viendra enrichir les nouvelles offres de Canal+ et sera disponible pour tous les abonnés, dès le premier niveau d’abonnement. Elle sera proposée en linéaire dans l’offre Canal+ et en délinéaire sur myCANAL.

Quant aux contenus, la chaîne annonce 300 films par an, de tous les genres et de 1980 à nos jours. “CANAL+GRAND ÉCRAN proposera le meilleur du cinéma avec tous les films à avoir vus dans une vie. Les films qui nous ont touchés, émus, fait rire, ou rêver. Ceux devenus cultes et qu’on ne se lasse pas de voir et revoir. Ceux qui nous ont séduits, qui ont remporté des prix prestigieux dans les plus grands festivals et qui sont ancrés dans notre mémoire collective”

Et pour se faire une idée de la programmation, nous vous proposons de découvrir les films qui seront diffusés lors de la semaine de lancement de la chaîne :