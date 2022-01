Une émission culte française fête ses 50 ans, l’histoire d’un succès

Il y a 50 ans, l’émission “Des chiffres et des lettres” était diffusée pour la première fois. Toujours en cours de diffusion, voici comment elle en est arrivé là.

Lancé en 19 septembre 1985 jusqu’au 29 septembre 1970 sous son nom initial “Le mot le plus long“, elle devient “Des chiffres et des lettres” le 4 janvier 1972. Le jeu télévisé était diffusé successivement sur la deuxième chaîne de l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française), sur Antenne 2, sur France 2 puis sur France 3 depuis la rentrée scolaire 2006. Elle a eu beaucoup de présentateurs depuis son lancement, en voici les animateurs par par ordre chronologique :

Christine Fabréga de 1965 à 1970,

Patrice Laffont de 1972 à 1989,

Bernard Étienne durant un temps en 1984,

Laurent Cabrol de 1989 à 1991,

Jacques Capelovici de 1990 à 1992,

Max Meynier de 1991 à 1992,

Laurent Romejko depuis le 30 juin 1992.

Les différentes discipline du jeu

Pour rappel, l’émission oppose deux candidats sur trois types d’épreuves pour obtenir le meilleur score possible (160 au maximum) :

Le Compte est Bon

Le Mot le plus Long

Les Duels

Le compte est bon :

Le but de cette épreuve est d’obtenir un nombre (de 101 à 999) à partir d’opérations élémentaires (Addition, Soustraction, Multiplication, Division) sur des entiers naturels, en partant de nombres tirés au hasard (de 1 à 10, 25, 50, 75 et 100). À défaut de trouver le compte exact, il faut tenter de s’en approcher le plus près possible.

Les candidats disposent de 40 secondes pour entrer leur solution sur un écran tactile. Dix points si le candidat trouve le chiffre exact ou s’en rapproche le plus et 7 point dans le cas où il trouve un résultat au moins aussi bon que son adversaire. Enfin, un candidat qui a un résultat moins bon que son adversaire ne marque pas de point.

Le Mot le plus Long :

Dans cette épreuve, les deux candidats à tour de rôle choisiront le nombre de voyelles qu’ils souhaitent avoir dans le tirage de lettres. Dix lettres sont ensuite tirées de manière aléatoire. Le but est de trouver le plus long mot possible en utilisant les lettres qui ont été tirées, se rapprochant ainsi du principe de l’anagramme.

Les candidats disposent de 30 secondes pour saisir leur proposition sur un écran tactile. Un point est distribué par lettre si le mot est correct et au moins aussi long que celui de l’adversaire. Aucun point ne sera distribué si le mot est incorrect ou s’il est plus court que celui de l’adversaire. Si un candidat propose un mot erroné plus long que le mot correct joué par son adversaire, ce dernier marque le nombre de points correspondant au plus long des deux mots. Le candidat qui a proposé le Mot le plus Long gagne 2 points de bonus s’il trouve un deuxième mot d’une longueur équivalente ou supérieure.

Les mots admis sont :

les féminins,

les pluriels,

les infinitifs,

les participes présents et passés,

les mots composés.

Les mots refusés sont :

les abréviations,

les verbes conjugués,

les noms propres (sauf lors des duels).

Les Duels :

Dans la deuxième partie de l’émission, après cinq tirages de chiffres et de lettres, se jouent cinq duels. Il en existe plusieurs variantes :

“Duel traditionnel“, qui consiste à trouver deux mots se rapportant à un thème donné à partir d’un tirage de 10 lettres, “L’un dans l’autre” qui consiste à trouver un nom propre et un nom commun à partir d’un tirage, sachant que l’un des deux mots doit obligatoirement faire 10 lettres, “L’orthographe” qui consiste à épeler de façon correcte le mot choisi, “Calcul mental” qui consiste à effectuer mentalement une série de calculs venant des quatre facteurs d’opération (addition, soustraction, multiplication et division), “Sprint chiffres“, un tirage de chiffres est affiché et les candidats doivent trouver le compte exact le plus rapidement possible.

Les champions

Depuis le début de l’émission, “Des chiffres et des lettres” a connu grand nombre de champions. Voici les plus grands champions :

Pierre-Marie Billy

Étienne Chazal

Michel Duguet

Jean-Paul Cordier

Simone Menesguen

Benjamin Hannuna

Franck Dubois de la Patellière

Denis Coste

Olivier Suys

Christian Quesada

Florian Levy

Christian Levesque

Olivier Saul

Stéphane Crosnier

Michel Jouaux

Jean-Pierre Mandras

Les produits dérivés

Des jeux de société, des jeux vidéos ou des logiciels, il y en a pour tous les goûts. Voici les différents produits dérivés :

Les jeux de société : plusieurs formats pour “Le Mot le plus Long” et “Le compte est Bon” sont commercialisé entre les années 1980 et 2000.

Les jeux vidéos : des jeux vidéos sont édité dans les années 1980.

Le jeu en ligne : Un jeu en ligne était disponible sur la plateforme FranceTV&Vous du vendredi 7 juin 2013 au 11 février 2020 (fermé pour cause de problèmes techniques).

Le magazine : un magazine "Des chiffres et des lettres" paraît en automne 2012 y figurant de nombreux jeux dérivés de l'émission ainsi que certaines pages consacrées aux autres jeux de France Télévisions (Motus et Slam)

Les logiciels : plusieurs logiciels sont développés pour vous entrainer avant votre participation ou simplement s'amuser seul ou à plusieurs.

À l’international

L’émission rencontrant un grand succès dans l’hexagone, elle fût également adaptée dans différents pays :