Malaise TV : cette “blague” de Vincent Dedienne sur les frères Bogdanoff passe mal dans C à vous

Vincent Dedienne était, lundi 3 janvier 2022, l’invité de l’émission “C à vous” sur France 5 afin de promouvoir son nouveau spectacle, “Un soir de gala“.

Ce lundi 3 janvier, l’humoriste Vincent Dedienne était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine dans “C à vous” dans le cadre de la promotion de son nouveau spectacle intitulé “Un soir de gala“. L’humoriste répondait à la présentatrice qui lui demandait s’il était possible d’appeler le théâtre le matin même afin de récupérer les places. “Oui ! Car par exemple, il y a des Bogdanoff qui m… (meurent), Non, non, pardon, on n’a pas le droit de dire ça” a répondu Vincent Dedienne créant un malaise auprès d’Anne-Elisabeth Lemoine et ses invités. La chanteuse Carla Bruni a très vite ajouté “moi, j’ai la même chose dans ma tournée”, afin de venir au secour de Vincent Dedienne et de rebondir sur les chiffres d’absentéisme pendant les représentations de spectacles.

Cyril Hanouna réagit et se fait tacler par les internautes

Après son émission, Cyril Hanouna a réagi sur Twitter en voyant l’extrait qu’un utilisateur avait partagé ce jour-là.

Je finis l émission je vois ça ! Mais quelle honte! La différence entre ce gars et les Bogdanov c le respect des autres et la classe. Choqué outré dégoûté ! J espère qu il s excusera pour la famille et les proches https://t.co/lUY0Du7y40 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 3, 2022

Ce à quoi des internautes ont réagi en lui rappelant qu’il était très mal placé pour réagir de la sorte :

Et ça c’est pas une honte Cyril ? pic.twitter.com/uDu65MPF4C — GƎNOS (@TLBCOUF) January 3, 2022

C’est pas toi qui a volé le coming out d’Angèle, engueulé la fille de Tapie parcequ’elle etait pudique, s’est moqué de la mort de Léo Ferré devant un de ses ami qui l’evoquait, ou qui récemment a produit un film qui appelle au harcèlement des élèves SEGPA ? Culotté — R. (@sixduneuf) January 3, 2022

Source : Gala