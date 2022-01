“Harcèlement sexuel”, “travail dissimulé”, Jean-Marc Morandini de nouveau face à la justice

Soupçonné de harcèlement sexuel et de travail dissimulé, l’animateur Jean-Marc Morandini se retrouve de nouveau devant la justice.

Selon franceinfo, l’avocate de Jean-Marc Morandini aurait confirmé une information de BFMTV paru plus tôt dans la journée du 3 janvier 2022. Cette information n’est autre que l’animateur fera à nouveau face à la justice pour harcèlement sexuel et travail dissimulé en fin d’année 2015. En effet, le journaliste de CNews et NRJ12 aurait poussé des jeunes acteurs à s’exhibé nu et se masturbé dans certaines scènes lors du tournage de sa websérie “Les Faucons“. Sa société de production est, elle aussi, accusé de ne pas avoir respecté les droits du travail des jeunes acteurs amateur. Cinq jeunes hommes ont porté plainte, mais en 2017 le parquet de Paris avait classé l’affaire sans suite, car les actes n’étaient pas “suffisamment caractérisées“. De nouvelles plaintes ont étaient déposé avec constitution de partie civile afin de relancer l’enquête. Elle fût relancée en 2018.

Jean-Marc Morandini est également mis en examen pour “corruption de mineurs“. Deux hommes ont avoué qu’ils auraient eu des propositions sexuelles en 2009 et 2013. L’animateur serait renvoyé devant le tribunal correctif pour les faits.