“Retour à Poudlard” : la production diffuse une photo d’enfance et se trompe d’Emma

Le 1er janvier était diffusé la réunion des 20 ans de Harry Potter, “Retour à Poudlard” sur Salto. Mais la production s’est trompée d’image concernant l’enfance d’Emma Watson.

Le 1er janvier 2022, la réunion du casting à l’occasion des 20 ans de “Harry Potter à l’école des sorciers” réalisé par Chris Colombus. Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley) se sont réunis en compagnie d’Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malefoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Ombrage) et Tom Felton (Drago Malefoy).

Lors d’un passage, Emma Watson s’exprimait sur son enfance et son amour envers les romans de J.K. Rowling. La production utilisait une photo d’enfance pour illustrer son dialogue. Erreur d’image, les producteurs ont utilisé une image d’Emma Roberts et non d’Emma Watson. ce qui a était remarqué par certains fans. “Bien vus les fans de Harry Potter ! Vous nous avez fait part d’une erreur au montage d’une mauvaise photographie. Une nouvelle version sera mise en ligne rapidement” ont répondu les producteurs dans un communiqué pour Entertainment Weekly.