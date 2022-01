Canal+ relance son opération MDR

Après une première édition l’année dernière, Ciné+ Comédie se transforme de nouveau temporairement en Ciné+ MDR, à l’occasion du Marathon du Rire de Canal+.

De quoi commencer l’année dans l’hilarité. Du 1er janvier au 4 février prochain, le Marathon du Rire revient pour les abonnés aux formules incluant les chaînes Ciné+, avec plus de 50 comédies françaises dont Divorce Club, Tout simplement noir, Baby Phone, Marie Francine… Pour l’occasion, la bien nommée Ciné+ Comédie prend le nom du Marathon Du Rire (MDR) sur myCanal et sur les téléviseurs, afin de vous faire découvrir tout ce catalogue de comédies.

Au programme de cette chaîne, des programmes cultes, des sélections basées sur des thématiques spécifiques (“Famille je vous aime” ou “dérapage incontrolés”…) avec un mix de programmes anciens et récents, plus pour les grands que pour les petits.

Cette nouvelle chaîne est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV de la Freebox Mini 4K et sur Freebox Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est cependant disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).