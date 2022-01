Top 10 des séries les plus piratées de l’année 2021

Nombreux sont les consommateurs de séries piratées, en voici la liste des 10 séries les plus piratées.

Longtemps en tête de classements, la série “Game Of Trônes” avait était détrônée par “The Mandalorian” l’année dernière. Elle est à son tour détrônée par “WandaVision“. Disney est beaucoup touché par le piratage de ses productions depuis des années, avec l’arrivée des séries Marvel sur Disney+, la firme a subi un grand nombre de piratages en 2021. En effet, cinq séries sur dix sont issue des séries des studios Marvel de la plateforme de streaming. Netflix a droit à deux séries et Prime Video une série. Apple TV+ et Adult Swim sont également de la partie avec une série chacun. Voici le classement des dix séries les plus piratées en 2021 :

Rangs Plateformes Séries 1 Disney+ WandaVision 2 Disney+ Loki 3 Netflix The Witcher 4 Disney+ Falcon et le Soldat de l’Hiver 5 Disney+ Hawkeye 6 Disney+ What If…? 7 Apple TV+ Foundation 8 Adult Swim Rick & Morty 9 Netflix Arcane 10 Prime Video La Roue du Temps

Source : Torrent Freak