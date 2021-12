Agathe Auproux présentera une nouvelle émission sur C8 à partir du 7 janvier 2022

Agathe Auproux sera aux commandes de sa propre émission sur C8 en access dès le vendredi 7 janvier 2022.

C8 annonce une nouvelle émission présentée par Agathe Auproux à la rentrée. Intitulée “Ouvert à tous, qui sera le meilleur chroniqueur ?“, elle sera programmée à partir du vendredi 7 janvier à 18 h 10, juste avant “TPMP week-end” diffusée à partir de 19 h 10.

L’ancienne chroniqueuse de “Balance ton post !” parlera de tous les grands sujets d’actualités de la semaine, avec une équipe de chroniqueurs et d’anonymes, dans ce nouveau format. Chaque vendredi, retrouvez l’animatrice proposer, aux téléspectateurs, de voter pour le meilleur anonyme. L’anonyme ayant le plus de vote pourra revenir la semaine suivante et sera confronter à un nouveau défis. L’émission “donnera l’opportunité à chacun, sans distinction, d’intégrer le monde de la télé“, précise C8 dans un communiqué.

Source : Pure Médias