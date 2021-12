Une série sur le vol de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee sur Disney+ en février

Disney+ annonce une date de sortie pour sa prochaine série “Pam & Tommy“.

Disney+ vient d’annoncer la diffusion des trois premiers épisodes de sa prochaine série Original STAR, “Pam & Tommy“. Ils seront disponible le mercredi 2 février 2022 sur la plateforme. “Pam & Tommy” est écrit par Rob Siegel et D.V. DeVincentis et réalisé par Craig Gillespie. La série est produite par Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Alex McAtee, Megan Ellison, Sue Naegle et Ali Krug.

Inspiré de faits réels, Lily James (Cendrillon), Sebastian Stan (Avengers : Endgame), Nick Offerman (21 Jump Street), Taylor Schilling (Orange Is the New Black) et Seth Rogen (Paul) seront au casting. Voici un teaser :

Qui sont-ils ?

Tommy Lee et Pamela Anderson étaient l’un des couples-phares des années 1990. Le batteur du groupe Mötley Crüe et l’actrice se sont mariés en 1995 quatre jours après s’être rencontrés. Ils ont eu deux enfants ensemble et ont divorcé en 1998. Au cours de leur dernière année de mariage, Tommy Lee a été condamné à six mois de prison pour violences conjugales.

Au milieu des années 1990, avant les vidéos intimes de Paris Hilton et Kim Kardashian, il y a eu celle de Pamela Anderson. La série “Pam & Tommy” racontera comment les ébats filmés par la star d'”Alerte à Malibu” et son époux Tommy Lee ont été volés et dévoilés au monde.

