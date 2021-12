Amazon Prime Video commence l’année 2022 en beauté, voici ce qu’il ne faudra pas manquer en janvier

Comme chaque mois , Amazon Prime Video dévoile les nouveautés à découvrir tant séries, films que documentaire. Voici ce qui vous attend en janvier 2022 sur la plateforme.

1er janvier

La Haine : film de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui.

Synopsis : Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur de police lors d’un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d’une cité HLM aux forces de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces heures vont marquer un tournant dans leur vie…

L’effet Papillon : film d’Eric Bress, J. Mackye Gruber avec Ashton Kutcher, Amy Smart, Elden Henson.

Synopsis :Une théorie prétend que si l’on pouvait retourner dans le passé et changer quelques détails de notre vie, tout ce qui en découle serait modifié. On appelle cela “l’effet papillon”. Evan Treborn a cette faculté. Fasciné, il va d’abord mettre ce don au service de ceux dont les vies ont été brisées dans leur enfance. Il peut enfin repartir dans le passé et sauver la seule jeune fille qu’il ait jamais aimée. Mais Evan va découvrir que ce pouvoir est aussi puissant qu’incontrôlable. Il va s’apercevoir que s’il change la moindre chose, il change tout. En intervenant sur le passé, il modifie le présent et se voit de plus en plus souvent obligé de réparer les effets indésirables de ses corrections…

Hippocrate : film de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin.

Synopsis : Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.

Maps to the stars : film de David Cronenberg avec Julianne Moore, Mia Wasikowska, Olivia Williams.

Synopsis : A Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles : Benjie, 13 ans et déjà star; son père, Sanford Weiss, auteur à succès et coach des célébrités; sa cliente, la belle Havana Segrand, qu’il aide à se réaliser en tant que femme et actrice. La capitale du Cinéma promet aussi le bonheur sur pellicule et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles: Agatha, une jeune fille devenue, à peine débarquée, l’assistante d’Havana et le séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se lie, Jerome Fontana, qui aspire à la célébrité. Mais alors, pourquoi dit-on qu’Hollywood est la ville des vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville des rêves fait revivre les fantômes et promet surtout le déchainement des pulsions et l’odeur du sang.

Crazy, Stupid, Love : film de Johan Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore.

Synopsis : A tout juste quarante ans, Cal Weaver mène une vie de rêve – bonne situation, belle maison, enfants formidables et mariage parfait avec sa petite amie du lycée. Mais lorsqu’il apprend que sa femme, Emily, le trompe et demande le divorce, sa vie « parfaite » s’écroule. Pire, dans le monde des célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui n’a plus dragué depuis des lustres, se révèle un modèle d’anti séduction. Passant désormais ses soirées à bouder tout seul au bar du coin, l’infortuné Cal est pris en main comme complice et protégé d’un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l’aider à oublier sa femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les nombreuses perspectives qui s’offrent à lui : femmes en quête d’aventures, soirées arrosées entre copains et un chic supérieur à la moyenne.Cal et Emily ne sont pas les seuls en quête d’amour: le fils de Cal, Robbie, 13 ans, est fou de sa babysitter de 17 ans, Jessica, laquelle a jeté son dévolu… sur Cal ! Et en dépit de la transformation de Cal et de ses nombreuses nouvelles conquêtes, la seule chose qu’il ne peut changer reste son coeur, qui semble toujours le ramener à son point de départ.

Des serpents dans l’avion : film de David R. Ellis avec Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, Nathan Phillips.

Synopsis : La mission de l’agent spécial Neville Flynn est simple : il doit escorter un témoin essentiel sur un avion de ligne de Hawaï à Los Angeles. L’homme va permettre de faire tomber l’un des piliers de la mafia, après qui Flynn court depuis longtemps. Toutes les précautions ont été prises, mais ce n’est pas assez… Décidé à ce que le témoin n’arrive jamais au tribunal, le criminel met au point un lâcher de serpents venimeux à bord de l’avion. Ils sont partout, silencieux et mortels. Entre un équipage et des passagers paniqués et un témoin qu’il faut protéger à tout prix, Flynn va devoir se battre pour que l’avion ait une chance d’arriver…

Le nouveau stagiaire : film de Nancy Meyers avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo.

Synopsis : Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s’aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à l’idée qu’il s’en faisait. Dès que l’occasion se présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par Jules Ostin.

Pan : film de Joe Wright avec Levi Miller (II), Hugh Jackman, Garrett Hedlund.

Synopsis : Proposant un nouveau regard sur l’origine des personnages légendaires créés par J.M. Barrie, le film s’attache à l’histoire d’un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante et bravera maints dangers, tout en découvrant son destin : devenir le héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan.

Brick Mansion : film de Camille Delamarre avec Paul Walker, David Belle, RZA.

Synopsis : Détroit, 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est chargé d’infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansions. Sa mission : neutraliser une arme de destruction massive détenue par le gang de Tremaine, qui règne sur les lieux. Pour ce faire, Damien devra faire équipe avec Lino, un habitant du quartier qui connaît la banlieue comme sa poche… mais qui a surtout une affaire très personnelle à régler avec Tremaine.

3 janvier

The green knight : film de David Lowery avec Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton.

Synopsis : À travers cette aventure fantastique et épique basée sur la légende arthurienne intemporelle, The Green Knight raconte l’histoire de Sir Gawain, le neveu téméraire et têtu du roi Arthur, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter le chevalier vert éponyme, un gigantesque étranger à la peau émeraude qui met à l’épreuve le courage des hommes. Gawain doit ainsi affronter des fantômes, des géants, des voleurs et des comploteurs qui feront de son voyage une quête d’identité lui permettant de prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant son plus grand adversaire.

Beetlejuice : film de Tim Burton avec Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin.

Synopsis : Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout de go dans l’autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique demeure ils la voient envahie par une riche et bruyante famille new-yorkaise. Rien à redire jusqu’au jour où cette honorable famille entreprend de donner un cachet plus urbain à la vieille demeure. Adam et Barbara, scandalisés, décident de déloger les intrus. Mais leurs classiques fantômes et autres sortilèges ne font aucun effet. C’est alors qu’ils font appel à un “bio-exorciste” freelance connu sous le sobriquet de Beetlejuice.

Dikkenek : film de Olivier Van Hoofstadt avec Jean-Luc Couchard, Dominique Pinon, Jérémie Renier.

Synopsis : JC et Stef sont des amis d’enfance. Inséparables. JC est LE dikkenek belge, un donneur de leçon à cinq balles, un moralisateur, un tombeur de minettes, bref une grande gueule intégrale, coiffé comme un peigne. Stef est tout le contraire. Il cherche le Grand Amour, mais vu qu’il ne bouge pas de son lit, il va avoir du mal à trouver.

JC lui explique donc la méthode : faire un sans-faute du point A jusqu’au point G. Entre ces deux points, JC et Stef vont croiser : Claudy, le directeur des abattoirs d’Anderlecht et photographe amateur (de chair fraîche), Greg, un bébé-manager vissé à son portable, Natacha, une nymphette désoeuvrée, Fabienne, une pauvre petite fille de riches, Nadine, une institutrice qui préfère la schnouf aux tables de multiplication, ainsi que Laurence, une commissaire de police fâchée avec les conjugaisons, qui ponctue ses phrases à coups de gros calibre.

Good bye, Lenin! : film de Wolfgang Becker (II) avec Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova.

Synopsis : Alex, un jeune Berlinois de l’Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à la suite d’un infarctus. Celle-ci a toujours été quelqu’un d’actif, participant avec enthousiasme à l’animation d’une chorale. Les mois passent et le coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu’elle ne peut plus reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son coeur affaibli ne pourrait supporter. Profitant de son alitement, avec l’aide de sa famille et de ses amis, il reconstruit autour d’elle son univers familier, convoque les jeunes chanteurs de la chorale, sollicite l’aide d’un ancien cosmonaute, reconverti en chauffeur de taxi, et s’efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m² de l’appartement, remis aux normes socialistes.

Time is up : film d’Elisa Amoruso avec Bella Thorne, Benjamin Mascolo, Sebastiano Pigazzi.

Synopsis : Deux lycéens, Vivien et Roy, sont, à première vue, diamétralement opposés. Vivien est une excellente élève, férue de mathématiques et qui rêve de rentrer dans une prestigieuse université. Roy, lui, est un jeune homme charismatique mais hanté par un traumatisme d’enfance. Bientôt, un accident va rapprocher les jeunes gens…

Lock out : film de James Mather (II), Stephen St. Leger avec Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent Regan.

Synopsis : MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la fille du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS One sont prises en otage par les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique mission de sauver sa fille et personne d’autre…

Contagion : film de Steven Soderbergh avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne.

Synopsis : Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le Sous-Directeur Cheever, confronté à un vent de panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une jeune et courageuse doctoresse. Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’efforce de remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre en péril les fondements de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu’on “cache la vérité” à la population…

Hitman : film de Xavier Gens avec Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko.

Synopsis : Crâne rasé, code barre tatoué sur la nuque, costume noir, chemise blanche et cravate rouge : l’agent 47 est le plus mystérieux et le plus insaisissable des tueurs professionnels. Réputé pour la minutie avec laquelle il va jusqu’au bout de ses missions, il obéit toujours à un protocole strict : extrême vigilance, extrême discrétion et extrême soin apporté à l’exécution de ses contrats. Patience et détermination sont ses deux armes de prédilection. Rien ne l’arrête. Sa signature : l’absence de preuves. Sa spécialité : disparaître sitôt sa mission accomplie. Un vrai fantôme, obligé de se découvrir le jour où Belicoff, candidat aux élections russes, lui tend un piège. Avec Interpol, les services secrets russes et trois tueurs de sa propre agence à ses trousses, l’agent 47 est contraint de briser son propre protocole pour mener à bien sa mission…

7 janvier

The tender bar : film de Georges Clooney avec Tye Sheridan, Ben Affleck, Christopher Lloyd.

Synopsis : J.R., un garçon sans père, passe des heures au sein du bar tenu par son oncle Charlie, un homme excentrique, déjanté et haut en couleurs qui représente la seule figure paternelle de son entourage. Alors que la mère du garçon fait tout pour qu’il puisse accéder à des opportunités dont elle n’a jamais pu bénéficier – et ainsi quitter la maison délabrée de son propre père qui la soutient malgré lui – J.R. décide de poursuivre ses rêves personnels et professionnels avec courage et maladresse, tout en gardant toujours un pied dans le bar de son oncle Charlie. The Tender Bar est basé sur les mémoires éponymes à succès de J.R. Moehringer.

10 janvier

Assiégés : film de Rod Lurie avec Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom.

Synopsis : Le combat qui fit rage le 3 octobre 2009 durant la Guerre en Afghanistan, entre 53 soldat américains et près de 400 talibans.

11 janvier

The island : film de Michael Bay avec Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou.

Synopsis : D’ici quelques décennies…Lincoln Six-Echo et sa camarade Jordan Two-Delta font partie des centaines de Produits d’une immense colonie souterraine où la vie est étroitement surveillée et régie par des codes très stricts. Le seul espoir d’échapper à cet univers stérile est d’être sélectionné pour un transfert sur “l’Île”. A en croire les dirigeants de la colonie, l’Île serait le dernier territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique qui ravagea notre planète quelques années auparavant et en rendit l’atmosphère à jamais irrespirable…

Lincoln, comme la totalité de ses congénères, a longtemps cru à ce paradis. Mais depuis quelque temps, des cauchemars récurrents troublent ses nuits, et le jeune homme commence à s’interroger sur le sens de sa vie et les restrictions faites à sa liberté. Poussé par une curiosité tenace, Lincoln découvre bientôt l’atroce vérité…

Fear the walking dead S6 : série créée par Dave Erickson, Robert Kirkman avec Alycia Debnam-Carey, Lennie James, Maggie Grace.

Sully : film de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney.

Synopsis : L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au “miracle sur l’Hudson” accompli par le commandant “Sully” Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l’opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.

14 janvier

Hotel Transylvanie : changements monstres : film de Derek Drymon, Jennifer Kluska avec Brian Hull, Andy Samberg, Selena Gomez.

Synopsis : Drac et sa bande sont de retour, comme vous ne les avez encore jamais vus ! Retrouvez vos monstres préférés dans une toute nouvelle aventure où Drac doit affronter les épreuves les plus terrifiantes de sa carrière ! Quand le Rayon Monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing, se détraque, Drac et ses – monstrueux – acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre ! Sous leurs nouvelles apparences, Drac, privé de ses pouvoirs, et Jonathan, qui prend goût à sa vie de monstre, doivent unir leurs forces et sillonner la planète pour trouver un remède avant qu’il ne soit trop tard… et surtout, avant qu’ils ne deviennent fous à force de se côtoyer ! Tandis que Mavis et l’irrésistible bande de Drac tentent de venir en aide à nos héros, c’est une véritable course contre la montre qui s’engage pour que chacun réintègre son corps d’origine… avant que ces transformations ne deviennent définitives !

Tout le monde debout : film de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.

Synopsis : Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée…

Creed II : film de Steven Caple Jr. avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.

Synopsis : La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de plus important que les valeurs familiales.

17 janvier

Spencer : film de Pablo Larrain avec Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing.

Synopsis : Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles s’est terni depuis longtemps. Bien que les rumeurs de liaisons et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine de la reine à Sandringham. Il y a à manger et à boire, à tirer et à chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront bien différentes. Spencer est une illustration de ce qu’il aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques.

The Town : film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm.

Synopsis : Doug MacRay et James Coughlin sont deux amis d’enfance ayant grandi dans l’arrière-cour de Boston. A la tête d’un groupe de braqueurs de banques, ils prennent en otage une jeune femme au cours d’un hold-up. Après l’avoir relâchée, Doug tombe sous son charme, la suit et entame une relation avec elle. Pris dans un étau entre sa famille criminelle et celle qu’il pourrait fonder auprès de Claire, Doug va devoir faire un choix.

21 janvier

As wee see it : film de Jason katims avec Rick Glassman, Albert Rutecki, Sue Ann Pien.

Synopsis : Jack, Harrison et Violet sont des colocataires d’une vingtaine d’années atteints d’autisme. Ils s’efforcent de trouver et de garder un emploi, de se faire des amis, de tomber amoureux et de naviguer dans un monde qui leur échappe. Avec l’aide de leurs familles, de leur éducateur et parfois même les uns des autres, le trio tente de trouver leur chemin vers l’indépendance.

27 janvier

Maxime Gasteuil arrive en ville : Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle “appart” ou les boites de nuit, Maxime nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui. Mais il n’oublie pas ses racines et nous parle également de sa province qu’il aime tant, cette “vraie France” faite de valeurs, de bon sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports humains et surtout d’apéros.

28 janvier

Vox machina : série créée par Jennifer Muro avec Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson.

Synopsis : Un groupe de jeunes aventuriers partent dans une quête afin de sauver leur royaume de monstres terrifiants et de la magie noire…

31 janvier



Robin des bois : film d’Otto Bathurst avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan.

Synopsis : Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions.