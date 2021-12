M6 annonce une date de diffusion ansi que des nouveautés pour la saison 9 de “La meilleure Boulangerie de France”

L’émission “La meilleure Boulangerie de France” revient le 10 janvier 2022 à 18 h 40 sur M6 pour sa neuvième saison.

Norbert Tarayre et Bruno Cormerais seront de retour pour trouver la meilleure boulangerie. Le duo, sera accompagné d’Amandine Petit (Miss France 2021), de Laurent Maistret (Kho-Lanta) ou encore de Malika Ménard (Miss France 2010). Habituellement en France, Norbert Tarayre, Bruno Cormerais et les invités, dépasseront cette fois les frontières de l’hexagone. Ils se rendront dans les boulangeries d’expatriés français de Belgique, Espagne, Italie et Suisse afin de découvrir comment les professionnels s’adaptent aux goûts du pays. Romuald Meunier et Lise Rault, avec l’enseigne “Aux délices normands”, avaient décroché le titre lors de la dernière saison.

Cette saison, près de 140 boulangers et apprentis seront mis à l’honneur contre 130 la saison dernière. En effet, en plus d’explorer d’autres pays, le duo a choisi de s’intéresser aux apprentis. Un boulanger ainsi qu’un apprenti participeront en binôme à la finale de l’émission.

Source : Pure Médias