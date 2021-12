Le Grand Échiquier sur France 3 : Claire Chazal commet une erreur en évoquant le père de Zabou Breitman, le plateau dans une hilarité générale

Ce lundi 20 décembre 2021, lors de l’émission “Le Grand Échiquier” sur France 3, Claire Chazal a évoqué le père de Zabou Breitman mais a commis une petite erreur.

Claire Chazal présentait “Le grand Échiquier” pour la première fois ce lundi 20 décembre. Daniel Auteuil, Eddy Mitchell, Angèle ainsi que Zabou Bretiman étaient les invités de l’émission. La journaliste a repris les commandes derrière Anne-Elisabeth Lemoine, n’ayant pas convaincu le public. “‘Le Grand Échiquier’ était une véritable institution. J’ai toujours regardé cette émission, qui est véritablement patrimoniale. C’était un honneur pour moi de reprendre le flambeau. J’essaierai de me mettre dans les pas d’Anne-Sophie Lapix et d’Anne-Elisabeth Lemoine. Ce ne sera pas facile“, avait déclaré la présentatrice sur Europe 1 dans “Culture Médias” en octobre dernier.

“On a le droit, c’est la fête“

La chanteuse Angèle a laissé sa place à la comédienne Zabou Breitman, après son passage. L’actrice et metteuse en scène est tout autant à l’aise avec le cinéma qu’avec la musique. L’occasion, pour Claire Chazal, d’évoqué le père de son invitée, Jean-Claude Daret. “Votre père était un grand scénariste, et notamment de Thierry Le Luron” a-t-elle déclaré sans se rendre compte de la bourde qu’elle vient de commettre. “Ah non, il était plutôt Thierry la Fronde” a corrigée la comédienne. L’animatrice se retrouve gênée sous les rires du public, mais Zabou Breitman ajoute “On a le droit, c’est la fête” pour prendre sa défense. Un court instant sans conséquences.

Source : Voici