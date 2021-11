Amazon annonce l’ouverture prochaine du “Prime Video Club” en France, un cinéma en accès gratuit

La plateforme de streaming Prime Video, annonce l’ouverture prochaine d’un vidéoclub éphémère nommée “Prime Video Club” sur Paris.

Le service SVOD d’Amazon ouvrira prochainement son vidéoclub en libre accès et gratuitement au 30 de la place de la Madeleine à Paris 8eme. Alors que la plateforme est un succès, Amazon se lance dans le cinéma et ouvre son vidéoclub pour accueillir de nombreuses personnes dans des mini salles pour des projections de programmes Amazon Original. Des avant-premières comme pour les films “Spencer”, “Reacher” et “The Ferragnez” qui arriveront début 2022 sur la plateforme seront également projetées au “Prime Video Club”. La programmation sera disponible à partir du 29 novembre sur le site www.primevideoclub.fr. À noter que le “Prime Video Club” sera disponible uniquement du 10 au 12 décembre 2021.

Des projections privées et réservations nécessaires

L’accès sera “libre et gratuit”, mais il faudra réserver ses places. Des salles de projections privées seront également accessibles avec le film ou la série de votre choix projeté sur les écrans. Un “véritable studio de doublage” sera également disponible pour doubler vos personnages de films ou séries dans vos scènes favorites. La réservation consiste à éviter les heurts comme pour l’événement spécial “Squid Game” organisé par le concurrent, Netflix. Des bagarres avaient eu lieu lors de l’événement et la police avait dû intervenir.

Source : Actu.fr