La chaîne Melody sera offerte en décembre sur la Freebox et les autres box, avec une programmation spéciale

La chaîne Melody nous informe qu’elle sera offerte en décembre sur la Freebox (ainsi que sur les autres box et sur Canal)

Pour ses 20 ans, la chaîne Melody -créée en décembre 2001- a décidé d’offrir le meilleur des décennies musicales de MELODY concentré sur 1 mois, avec toute une semaine disco en bonus. Une programmation anniversaire qui sera disponible en clair sur la Freebox, canal 262, et pour l’ensemble des abonnés aux box des opérateurs suivants :

Au programme de ce mois offert :

Du 4 au 10 décembre : L’Avent des 60’s

Les 60’s sont à l’honneur sur MELODY. Replongez au cœur de ces années où le transistor envahit les foyers et, avec lui, les sonorités yéyés. Melody a déniché les pépites incontournables de ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre : Eddy MITCHELL, SHEILA, LES BEACH BOYS, Serge GAINSBOURG, France GALL, Dick RIVERS, LES BEATLES… Tout au long de la semaine, l’univers des années 60 investit l’antenne.

Du 11 au 17 décembre : Destination les 70’s

Revivez les années d’insouciance des 70’S, Quand le yéyé laisse peu à peu la place à la POP. Savourez, à travers des documents riches, ces années teintées de légèreté ! Tout au long de la semaine retrouvez… Michel JONASZ, Julien CLERC, Michel FUGAIN et son Big Bazar, Véronique SANSON, QUEEN, David BOWIE…

Du 18 au 24 décembre : Retour vers les années 80

Vibrez au son des 80’s, Melody replonge dans les années 80. L’occasion de retrouver les sons emblématiques classés au TOP 50 et son lot d’artistes incontournables : MADONNA, Michael JACKSON, Mylène FARMER, Etienne DAHO, INDOCHINE… Vibrez au rythme des duos mythiques, de ces artistes (parfois) décalés et surtout des sons qui ambiancent encore aujourd’hui les soirées de toutes les générations !

Du 25 au 31 décembre : Melody disco fever

La fièvre du samedi soir s’invite dans votre salon. Clôturez l’année 2021 en beauté et laissez-vous transporter au son du DISCO. Melody vous fait voyager au cœur de ces années où musique rime avec boules à facettes, pattes d’eph et paillettes. BONEY M, ABBA, Patrick HERNANDEZ, EARTH WIND AND FIRE, BEE GEES, Diana ROSS, Barry WHITE, CERRONE, CHIC… la fin d’année 2021 sera festive sur MELODY.

Comme d’habitude, pour bénéficier de cette mise au clair, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffira de vous rendre sur le canal 262 de Freebox TV à partir du 1er décembre décembre