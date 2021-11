OCS lance une offre spéciale pour le Black Friday accessible à certains abonnés Freebox

C’est parti pour le Black Friday chez OCS. Le service de SVOD propose une offre spéciale à 5,99€/mois pendant deux mois.

Il faudra faire vite, OCS propose actuellement un accès TV à tout son catalogue de contenus via CAST, Android TV, Apple TV, Air Play, Smart TV Samsung et LG, ou encore XboxOne, le tout à 5,99€/mois pendant 2 mois au lieu de 11,99€/mois (2 écrans en simultané). Disponible jusqu’au 28 novembre, cette offre limitée aux 8 000 premières souscriptions sur ocs.fr, est donc accessible en OTT sur la Freebox Pop et mini 4K mais aussi via Molotov. Attention, l’accès aux 4 chaînes d’OCS n’est pas inclus.

Pour rappel, l’offre ciné-séries d’Orange propose notamment un catalogue de contenus disponibles moins de 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. A retrouver notamment, toutes les grandes séries HBO disponibles à la demande comme The Handmaid’s tale, Game of Thrones, Westworld, True Detective, Chernobyl, The Walking Dead, Euphoria.

Une autre offre disponible aussi pour les abonnés Freebox via Prime Video

Pour les abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution et mini 4K abonnés à Prime Video , OCS est actuellement proposé sans engagement sur Amazon Channels de Prime Video à 0,99€/mois puis 11,99€. Cette offre est quant à elle disponible jusqu’au 29 novembre.