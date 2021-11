Abonnés Freebox : deux services SVOD en promo sur Prime Video

Vous pouvez découvrir OCS et UniversCiné pour moins d’un euros grâce à de nouvelles promotions sur Amazon Channels.

Disponible en option sur Freebox Révolution, mini 4K, Pop, One et inclut dans l’offre Freebox Delta, Prime Video propose dans sa rubrique Amazon Channels un certain nombre de service de SVOD aux thématiques très variées. Régulièrement des promotions son lancées sur certains d’entre eux. Deux plateformes pour cinéphiles sont désormais proposées pour 0.99€/mois.

Vous pouvez en effet dès à présent découvrir OCS et tout son contenu premium avec des films et des séries exclusifs, pour 0.99€/mois pendant un mois. Une offre de découverte alléchante donc, qui se termine le 29 novembre, une fois l’abonnement souscrit et la période promotionnelle passée, l’abonnement retrouvera son tarif habituel à savoir 11.99€/mois. Rappelons cependant que l’abonnement reste sans engagement et peut être résilié à tout moment.

Pour les cinéphiles plus pointilleux, à la recherche de films méconnus ou ayant envie de (re)découvrir des classiques du cinéma, il est possible de découvrir la version SVOD d’UniversCiné pour 0.99€/mois pendant trois mois, jusqu’au 29 novembre. Toujours sans engagement, l’offre promotionnelle basculera au bout de trois mois sur le tarif classique, à savoir 6.99€/mois. Rappelons qu’UniversCiné est à la base un service de VOD en location et achat, disponible directement depuis le Video Club de toutes les Freebox, mais propose donc une formule avec abonnement donnant accès à un catalogue de plus de 700 films.